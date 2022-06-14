Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar "kavga var" diyerek çağırdıkları jandarma ekiplerine pastalı kutlama yaptı.

Sakarya'da kavga ihbarına giden jandarmaya pastalı sürpriz

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