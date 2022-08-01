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Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

01.08.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde hayatını kaybeden 69 yaşındaki Kıbrıs gazisi Halit Kiraz toprağa verildi.

Yeniköy Mahallesi'nde dün vefat eden 3 çocuk babası Kiraz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Yeniköy Camisi'ne getirildi.

Kiraz'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Kiraz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, gaziler, polis ve askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya'da Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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