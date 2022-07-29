Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde elverişsiz hava şartları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar ve yoğun dalga etkili oluyor.
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.
Kararın ardından bazı vatandaşlar, kumsalda vakit geçirdi.
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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