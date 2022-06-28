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Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

28.06.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar: - "Şu anda can kaybı yok, ulaşılamayan vatandaşımız yok. Dünden bu yana zaten uyarılar yapılmıştı"

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir mahallede su taşkını meydana geldi, evlerin giriş katlarını su bastı.

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağın ardından Demiraçma, Alandere, Yayla, Hızar mahallelerinde taşkınlar meydana geldi.

Özellikle Demiraçma Mahallesi'nde yollar ve tarım arazileri su altında kaldı, evlerin bahçelerini ve giriş katlarını su bastı.

Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar, gazetecilere, Demiraçma Mahallesi'nde geçen sene yaşanan sıkıntılara benzer durumların yaşandığını belirtti.

Yağışın devam etmesi durumunda tablonun ağırlaşabileceğine dikkati çeken Acar, "Şu anda can kaybı yok, ulaşılamayan vatandaşımız yok. Dünden bu yana zaten uyarılar yapılmıştı." diye konuştu.

Acar, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın dünden bu yana ilçede su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunduğunu aktararak, "Demiraçma Mahallemizde de vatandaşlarımızla oturup konuşmuştuk. Birkaç günün sıkıntılı geçeceğini ve teyakkuzda olmamız gerektiğini hep birlikte teyit etmiştik." şeklinde konuştu.

Üst noktalarda bulunan Selahiye Mahallesi'nde de su baskınlarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Acar, tüm ekiplerin olay mahallinde iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Bu arada Vali Kaldırım'ın incelemelerde bulunmak üzere mahalleye hareket ettiği öğrenildi.

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

- Kocaali Belediye Başkanı Ahmet Acar: - "Şu anda can kaybı yok, ulaşılamayan vatandaşımız yok. Dünden bu yana zaten uyarılar yapılmıştı"

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

Sakarya'da sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su taşkınları yaşandı

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