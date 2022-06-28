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Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

28.06.2022 05:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaali ilçesinde bazı evleri ve yolları su bastı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taştı, yollar su altında kaldı, bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan yağış, gece saatlerinde ilçedeki şiddetini artırdı.

Hızar ve Yayla mahallelerinden geçen Hızar Deresi'nin debisinin yükselmesinin ardından yer yer taşkınlar meydana geldi, yolları ve bazı evlerin giriş katlarını su bastı.

Suları tahliye çalışması başlatan belediye ekipleri, yollara taşınan kaya parçaları, balçık ve dalları iş makineleriyle temizledi.

Belediye Başkanı Ahmet Acar, AA muhabirine, taşkınlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Hızar Deresi'nin debisinin yükselmesinden dolayı 4-5 hanede ani su baskınları meydana geldi." dedi.

Acar, derelerden ve fındık bahçelerinden ana arterlere akan mil, kaya parçaları ve benzeri cisimlerin temizlendiğini aktararak, dere güzergahlarında evleri bulunan vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

- Kocaali ilçesinde bazı evleri ve yolları su bastı

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu

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