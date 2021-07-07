Sakarya'nın Akyazı ilçesinde evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılarak kaybolan Sami Özkul'un (78) cesedine ulaşıldı.
Dedeler Mahallesi'nde sabah etkili olan kuvvetli sağanağın ardından Dedeler Deresi'nin taşması sonucu sele kapılarak gözden kaybolan Özkul'un bulunması için gün boyu arama çalışması yürütüldü.
Çalışmalar sonucunda Özkul'un cesedine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşıldı.
Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki kişinin cesedine ulaşıldı