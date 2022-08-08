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Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

08.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da dün serinlemek için girdiği Sapanca Gölü'nde boğulan 25 yaşındaki genç, Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Yakın zamanda nişanlanan ve 4 ay sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenilen Yusuf Aksarı'nın cenazesi, Erdoğdu Mahallesi'ndeki Muhacirler Camisi'ne getirildi.

Gencin yakınları burada taziyeleri kabul etti. Aksarı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Aşağı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Nişanlısıyla dün Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gelen Aksarı, serinlemek için Sapanca Gölü'ne girmiş, bir süre sonra Aksarı'dan haber alamayan nişanlısı, boğulma ihtimaline karşı AFAD, polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Olay yerine gelen AFAD ekiplerince sudan çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Sakarya'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

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genç

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