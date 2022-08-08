Nişanlısıyla dün Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gelen Aksarı, serinlemek için Sapanca Gölü'ne girmiş, bir süre sonra Aksarı'dan haber alamayan nişanlısı, boğulma ihtimaline karşı AFAD, polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti.

Sakarya'da serinlemek için girdiği gölde boğulan genç defnedildi

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