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Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

11.08.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayda hafif yaralanan ve dumandan etkilenen 6 yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde seyir halindeki otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden İ.K. (55) idaresindeki 34 FT 7311 plakalı çift katlı yolcu otobüsünün motor bölümünden, Kalayık Mahallesi mevkisinde dumanlar çıkmaya başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine şoför, aracı emniyet şeridine çekerek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tahliye esnasında yaralanan iki kişi ile dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, otobüste hasara neden oldu.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu yolcular, bölgeye gönderilen otobüsle yollarına devam etti.

- "Aracın arızalı olduğunu hissettik"

Yolculardan Halil İbrahim Erdoğan, AA muhabirine, İstanbul-Samandıra'dan bindiği otobüsten Adapazarı'na geldiğinde duman çıkmaya başladığını ve burada bakıma alındığını söyledi.

Daha sonra tekrar yola çıktıklarını belirten Erdoğan, "Sakarya-Düzce arasında yine duman çıkmaya başladı. Yangın yerinin hemen önündeydim. Yanmaya başlayınca hemen indim, bir baktım kaçan kaçana. Yaralanan oldu ama fazla bir şey yok. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Adem Şenyüz de Sakarya'dan bindiği otobüsün daha sonra terminalde tamirhaneye uğradığını aktararak, "Aracın arızalı olduğunu hissettik ama herhalde ufak bir şeydir diye düşündük. Biz de dışarıda bekledik. Tamirini yaptılar ancak bende şüphe uyandı çünkü arabada mazot kokusu vardı. Seyir halindeydi kaptan, duman çıktığında kenara yanaştı, üzerine düşeni yaptı. Fakat araçtaki arızayı gideremedikleri için bu olay meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

- Olayda hafif yaralanan ve dumandan etkilenen 6 yolcuya sağlık ekipleri müdahale etti

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'da seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

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