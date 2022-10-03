Sakarya'da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 26 Eylül-2 Ekim'de yapılan operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı.
Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 kilo 350 gram esrar, 1 kilo 491 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 1,27 gram skank, 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.
Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz