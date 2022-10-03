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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

03.10.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirilen operasyonlarda gözaltına alınan 85 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 26 Eylül-2 Ekim'de yapılan operasyonlarda 85 şüpheli yakalandı.

Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve adreslerinde yapılan aramalarda, 14 kilo 350 gram esrar, 1 kilo 491 gram metamfetamin, 27 gram bonzai, 1,27 gram skank, 23 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı tutuklandı

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Sakarya uyuşturucu operasyon

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