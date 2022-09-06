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Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

06.09.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya İHH tarafından düzenlenen şenlikte bir araya gelen yetimler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi moral depoladı.

Sakaryapark'taki "Okula Merhaba" şenliğine aileleriyle gelen çeşitli yaş ve uyruktan çocuklar, kendileri için kurulan stantlarda çeşitli etkinliklere katıldı.

İp atlama, halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, mendil kapmaca, masa tenisi, badminton, satranç, mangala oyunları oynayan çocuklar, palyaçolar eşliğinde yüzlerini boyadı.

Büyükler eşliğinde boyama ve ebru da yapan yetimler, zaman zaman çalan müzikler eşliğinde oynadı.

Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine, yardım çalışmalarının başında yetim ailelerinin yer aldığını belirtti.

Kentte kayıtlı 1200 yetim bulunduğunu aktaran Sezer, "Bu etkinlik, onların okul öncesinde eğlenmesi, hazır hale gelmesi için yapılan şenlik havasındaki bir faaliyet." dedi.

Sakarya halkını, öğrencilere yönelik kırtasiye yardımlarına katılmaya davet eden Sezer, "Yetimlerle ilgili faaliyetlere destek bekliyoruz. Buradaki etkinlikte çocukluğumuzda oynadığımız yumurta taşıma, çuval yarışı ve mendil kapmaca gibi oyunları yetimlerimizle oynuyoruz." şeklinde konuştu.

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

Sakarya'da yetimler, okul öncesi düzenlenen şenlikte eğlendi

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