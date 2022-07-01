YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

01.07.2022 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakarya'da takı tasarıma gönül veren Berna Kofoğlu, atölyesinde yaptığı farklı cam obje modellerini yurt dışına gönderiyor.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü'nden mezun olan Kofoğlu, ürettiği takıları sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Kofoğu, atölyesinde hem ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor, hem de öğrencilerine kurs veriyor.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Kofoğlu, AA muhabirine, 2012'de üniversiteden mezun olmasının ardından Sakarya'ya taşındığını, açtığı atölyede ürettiği ürünleri, internet üzerinden satışını gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hem yurt içi hem de yurt dışından talepleri karşıladıklarını belirten Kofoğlu, "Özellikle Arap ülkelerine, Avrupa'da Almanya'ya nazar boncukları çok fazla gönderiyoruz." dedi.

Kofoğlu, atölyesinde kurslar da vermeye başladığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Halkımıza bir hizmet sunduk. Atölye içerisinde hem öğrenciler, hem kursiyerler bir bütünlük sağlıyoruz. Onlarla hem yurt dışına, hem yurt içine çeşitli ürünler gönderiyoruz. Çok çeşit boncuklar yapıyoruz, figürler yapıyoruz. Onun haricinde bardaklar yapıyoruz. Son zamanlarda bardaklar ve pipetler çok talep görmeye başladı, onları gönderiyoruz. Bu kurstan çıktıktan sonra kadınlar, kendi atölyelerini açıp bu şekilde devam edebilirler. Böylece ekonomiye de destek sağlamış oluyoruz. Onlara sosyalleşmesi için de bir ortam sağlamış oluyoruz."

-"Aile bütçemize katkıda bulunuyoruz"

Kursiyer Hayriye Erman da aldıkları eğitim sayesinde, hem sosyalleştiklerini hem de aile bütçesine katkıda bulunduklarını belirterek, "Cam objeler ya da boncuklar yapıyoruz. Onları takı haline getirebiliyoruz ya da ev aksesuarları bardak gibi ürünler, kahve yanı bardağı gibi ürünler yapıyoruz." dedi.

Erman, burada aldıkları eğitimler sayesinde, aile bütçelerine katkıda bulunduklarını vurguladı.

Kursiyer Şaduman Ünal da atölyede çalışmanın terapi gibi olduğunu dile getirerek, "Takıyla başladık. Bardak, cam objeler yapıyoruz. Bardakların içine takılar yapıyoruz. Bunları hem ticaret olarak satışını yapabiliyoruz, hem de arkadaşlarımıza hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Sakaryalı kadın girişimci ürettiği cam objeleri yurt dışına gönderiyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sakarya yurt dışı

Sakarya Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:25
Sabah
05:24
Öğle
13:07
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:30
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

İğrenç olay! Toplu tecavüze uğramıştı, ablası tutup...

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Düşünmeden suya atladı! Dakikalarca kalp masajı yaptı

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.