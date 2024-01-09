MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci son pozlarıyla olay oldu! 'Boşanma yaradı'

Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci son pozlarıyla olay oldu! 'Boşanma yaradı'

09.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek'in başrolünü paylaştığı Sakla Beni dizisinde hayat verdiği 'Filiz' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ceyda Düvenci sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Formda haliyle çok beğenilen Düvenci'nin son pozları yine olay oldu. Güzel oyuncuya yorum yağdı.

Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci şimdilerde formda fiziğiyle dikkat çekiyor.
'Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?' notuyla pozlarını peş peşe paylaşan Ceyda Düvenci'nin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
Ünlü oyuncuya; 'Boşanma yaradı', 'Boşanmak bir insana bu kadar mı iyi gelir?', 'Sanırım bekar olmak insana daha iyi geliyor', 'Ama ne güzelsin yenilenmiş ve dinlenmişsin' gibi yorumlar yapıldı.
Son dönemde başarılı oyunculuğu ve formda fiziğiyle sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci 2015'te nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini Temmuz ayında tek celsede bitirdi.
Ceyda Düvenci Bülent Şakrak ile evliliğini İzmir-Ödemiş Adliyesi'nde 15 dakika süren duruşmada anlaşmalı olarak sonlandırdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Ceyda Düvenci Sakla Beni dizisi Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Kuyumcular artık bu altını satın almayacak

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Meteoroloji alarm verdi! Kar yağışı için son uyarılar yapıldı! Kar İstanbul’un kapısına dayandı çok sayıda il için kar ve fırtına uyarısı…

Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor!

Ayda 36 bin yılda 600 bin TL kazandırıyor!

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

Survivor'daki polis baskının perde arkası ortaya çıktı! 'Herkesi uçaktan indirip duvara dizdiler'

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

İYİ Parti'nin İstanbul adayı Sadettin Saran mı?

Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı! 11 gündür orada kalıyormuş

Dilan Polat ile ilgili sır gibi saklanan bir bilgi ortaya çıktı! 11 gündür orada kalıyormuş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

Kompakt tasarımıyla öne çıkıyor, pratik ve etkili bir tıraş deneyimi sunuyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.