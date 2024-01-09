Sakla Beni'nin yıldızı Ceyda Düvenci son pozlarıyla olay oldu! 'Boşanma yaradı'

Sakla Beni dizisiyle adından söz ettirmeyi başaran ünlü oyuncu Ceyda Düvenci başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim her paylaşımıyla olay oluyor.



Geçtiğimiz aylarda Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini tek celsede bitiren Ceyda Düvenci şimdilerde formda fiziğiyle dikkat çekiyor.

'Çok güzel ama bir o kadar da buz gibi bir haftaya hazır mıyız?' notuyla pozlarını peş peşe paylaşan Ceyda Düvenci'nin gönderisine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü oyuncuya; 'Boşanma yaradı', 'Boşanmak bir insana bu kadar mı iyi gelir?', 'Sanırım bekar olmak insana daha iyi geliyor', 'Ama ne güzelsin yenilenmiş ve dinlenmişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Son dönemde başarılı oyunculuğu ve formda fiziğiyle sık sık gündeme gelen Ceyda Düvenci 2015'te nikah masasına oturduğu Bülent Şakrak ile sekiz yıllık evliliğini Temmuz ayında tek celsede bitirdi.