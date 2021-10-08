Şalgam dolması nasıl yapılır? Şalgam dolması malzemeleri neler?

Erzurum'un sevilen yemeklerinden biri olan şalgam dolması afiyetle tüketiliyor. Kolaylıkla hazırlanabilen bir tarif olan şalgam dolmasının üzeri için 4-5 dal reyhan gerekiyor. İşte şalgam dolması tarifi ve malzemeleri...
ŞALGAM DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
* 200 g kıyma
* 1 soğan
* 1 kg şalgam
* Karabiber
* 1 çay bardağı bulgur
* Reyhan
* 1 çay bardağı zeytinyağı
* 1 yemek kaşığı tereyağı
* Tuz
* 1 yemek kaşığı domates salçası
Üzeri için:
* 4-5 dal reyhan
ŞALGAM DOLMASI NASIL YAPILIR?
Şalgam dolmasını yapmak için kıymayı derin bir kaba alın. Sonrasında rendelenmiş soğan, zeytinyağı, bulgur, karabiber ve tuzu katıp karıştırın. Şalgamları soyun ve 5 mm kalınlığında dilimleyin. Ardından 10 dakika kadar haşlayın. Hazırlanan harca köfte şeklini verin.
Şalgam dilimlerinin arasına yerleştirin ve tencereye dizin. Üzerine tereyağında kavrulmuş domates salçasını gezdirin. Su ekleyin ve şalgamlar yumuşayana dek pişirin. Üzerine kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.
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