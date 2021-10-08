YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Şalgam dolması nasıl yapılır? Şalgam dolması malzemeleri neler?

Şalgam dolması nasıl yapılır? Şalgam dolması malzemeleri neler?

08.10.2021 01:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şalgam dolması Erzurum'un meşhur yemeklerinden biri. Şalgam arasına köfte şeklinde kıymaların yerleştirilmesi ile hazırlanan şalgam dolması oldukça pratik bir tarif. Şalgam dolması için 200 g kıyma, 1 kg şalgam ve reyhan gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte şalgam dolması tarifi ve malzemeleri...

Erzurum'un sevilen yemeklerinden biri olan şalgam dolması afiyetle tüketiliyor. Kolaylıkla hazırlanabilen bir tarif olan şalgam dolmasının üzeri için 4-5 dal reyhan gerekiyor. İşte şalgam dolması tarifi ve malzemeleri...

ŞALGAM DOLMASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

* 200 g kıyma * 1 soğan * 1 kg şalgam * Karabiber * 1 çay bardağı bulgur * Reyhan * 1 çay bardağı zeytinyağı * 1 yemek kaşığı tereyağı * Tuz * 1 yemek kaşığı domates salçası Üzeri için: * 4-5 dal reyhan

ŞALGAM DOLMASI NASIL YAPILIR?

ŞALGAM DOLMASI NASIL YAPILIR?
Şalgam dolmasını yapmak için kıymayı derin bir kaba alın. Sonrasında rendelenmiş soğan, zeytinyağı, bulgur, karabiber ve tuzu katıp karıştırın. Şalgamları soyun ve 5 mm kalınlığında dilimleyin. Ardından 10 dakika kadar haşlayın. Hazırlanan harca köfte şeklini verin.
Şalgam dilimlerinin arasına yerleştirin ve tencereye dizin. Üzerine tereyağında kavrulmuş domates salçasını gezdirin. Su ekleyin ve şalgamlar yumuşayana dek pişirin. Üzerine kıyılmış reyhan ilave edip servis yapın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

O videonun perde arkası ortaya çıktı: Erbil silahlı adamlarla...

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Özgü Namal'a reyting rekoru kıran diziden teklif

Babasıyla ilgili sorulara sitem etti

Babasıyla ilgili sorulara sitem etti

O da estetikli güzel çıktı! Doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

O da estetikli güzel çıktı! Doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

İstanbul’da ilk! Talep her geçen gün artıyor

İstanbul’da ilk! Talep her geçen gün artıyor

Gliko nasıl yapılır?

Gliko nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.