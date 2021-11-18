Konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere ile bağlama sanatçısı Alper Kıraç'a piyanist Tuğçe Dağlı eşlik etti.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

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