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SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

18.11.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, Şef Ahmet Murat Gedikli yönetimindeki orkestranın müzikleri eşliğinde aşık geleneğinin Anadolu'daki son büyük temsilcilerinden Aşık Veysel'in gönüllere taht kurmuş şiirlerinin hikayelerinin anlatıldığı özel konser verdi.

Konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Ferda Yetişer, tenor Ünüşan Kuloğlu, bariton Serkan Kocadere ile bağlama sanatçısı Alper Kıraç'a piyanist Tuğçe Dağlı eşlik etti.

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirilen konser, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

SAMDOB'dan "Dostlar Beni Hatırlasın, Bir Aşık Veysel Hikayesi" konseri

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