Şampiyona direnemediler! Fatih Terim o skor sonrası kulübede çılgına döndü... Olay hareket!

Suudi Arabistan Pro Ligi'in 33. hafta karşılaşmasında şampiyon Al Ittihad, deplasmanda Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'a konuk oldu.

5 golün kaydedildiği mücadelede Terim'in öğrencileri rakibine 3-2 mağlup oldu.

Diaby, 34 dakikada 2 gole imza atarak Al Ittihad'ı 2 farklı üstünlüğe taşırken Al Shabab'da Carrasco sahneye çıktı ve Fatih Terim'in öğrencileri devreye 2-1'lik mağlubiyetle girdi. İkinci yarıda Al Ittihad, 58. dakikada Bergwijn ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Al Shabab, 67. dakikada Guanca ile yeniden farkı 1'e indirdi ancak puan için yeterli olmadı.

FATİH TERİM ÇOK SİNİRLENDİ

Takımı 2-0 gerideyken oldukça sinirlendiği olduğu görülen Fatih Terim'in o anları kameralara yansıdı.

SU ŞİSESİNİ FIRLATTI

Deneyimli çalıştırıcının sinirli bir şelkilde elindeki su şişesini yere fırlattığı görüldü. Fatih Terim, Al Shabab'ın başında 22 maça çıktı ve 1.68'lik puan ortalaması tutturdu.

İŞTE O ANLAR...