Şampiyonlar Ligi'nde akla, hayale sığmayacak bir gol! Kolay kolay uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek...

Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta mücadelesinde Celtic ve Club Brugge karşı karşıya geldi. Gecenin menüsünde bulunan maçların yanında sönük kalan bu mücadeleyi öne çıkartan olay, Celtic'in savunma oyuncusu Cameron Carter-Vickers'in kendi kalesine attığı gol oldu.

BİR ANLIK UYUMASI PAHALIYA MAL OLDU

Kendi yarı alanında paslaşan Celtic oyuncuları topu kalecilerine kadar götürdü. Kaleci Kasper Schmeichel, topu daha ileri taşıyabilmek için kalenin hafif sağına doğru ilerleyerek takım arkadaşına pas attı. Kalecilerinin kalesinden çıktığını fark etmeyen Cameron Carter-Vickers, ayağına gelen topu arkası dönük bir şekilde kaleye yollayınca top ağlarla buluştu. Kariyeri boyunca unutamayacağı bir gole imza atan Cameron Carter-Vickers, yaşanan bu hadise sonrası büyük üzüntü yaşadı.