SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde akla, hayale sığmayacak bir gol! Kolay kolay uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek...

Şampiyonlar Ligi'nde akla, hayale sığmayacak bir gol! Kolay kolay uzun yıllar boyunca hafızalardan silinmeyecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.11.2024 23:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk 24 takım arasında yer almak isteyen Celtic ve Club Brugge karşı karşıya geldi. Mücadelenin başında ilginç bir gol meydana geldi. Yarı alanında paslaşan Celtic oyuncuları, bir anlık dalgınlıkla büyük hata yaptı. Cameron Carter-Vickers, kariyeri boyunca unutamayacağı cinsten bir gol attı fakat kendi kalesine...

Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta mücadelesinde Celtic ve Club Brugge karşı karşıya geldi. Gecenin menüsünde bulunan maçların yanında sönük kalan bu mücadeleyi öne çıkartan olay, Celtic'in savunma oyuncusu Cameron Carter-Vickers'in kendi kalesine attığı gol oldu.

BİR ANLIK UYUMASI PAHALIYA MAL OLDU

Screenshot_2

Kendi yarı alanında paslaşan Celtic oyuncuları topu kalecilerine kadar götürdü. Kaleci Kasper Schmeichel, topu daha ileri taşıyabilmek için kalenin hafif sağına doğru ilerleyerek takım arkadaşına pas attı. Kalecilerinin kalesinden çıktığını fark etmeyen Cameron Carter-Vickers, ayağına gelen topu arkası dönük bir şekilde kaleye yollayınca top ağlarla buluştu. Kariyeri boyunca unutamayacağı bir gole imza atan Cameron Carter-Vickers, yaşanan bu hadise sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

İŞTE O GOL

Anahtar Kelimeler:
Celtic haberler şampiyonlar ligi son dakika haberleri
En Çok Okunan Haberler
TBMM'de asgari ücret ve emekli maaşı önerisi! Kabul edilmedi

TBMM'de asgari ücret ve emekli maaşı önerisi! Kabul edilmedi

Bolu'dan sonra o ilde de başladı! Kameralarla tek tek tespit ediliyor

Bolu'dan sonra o ilde de başladı! Kameralarla tek tek tespit ediliyor

Real Madrid forması giyen Arda Güler, kariyeri açısında tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşadı

Real Madrid forması giyen Arda Güler, kariyeri açısında tarihe geçti! Şampiyonlar Ligi'nde bir ilk yaşadı

Okan Buruk, Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan özel maddeyi açıkladı! "Tıpkı geçen sezon olduğu gibi..."

Okan Buruk, Hakim Ziyech'in sözleşmesinde yer alan özel maddeyi açıkladı! "Tıpkı geçen sezon olduğu gibi..."

Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi Ümit Özat'tan skandal iddia! "Galatasaray'dan puan alırlarsa..."

Galatasaray-Eyüpspor maçı öncesi Ümit Özat'tan skandal iddia! "Galatasaray'dan puan alırlarsa..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.