SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler

Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması öncesi torbalar büyük ölçüde netleşti. Galatasaray 3. torbada yer alırken, Lyon-Fenerbahçe eşleşmesinin galibi de aynı torbada olacak. İşte Şampiyonlar Ligi'nde torbalar...

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler
Cevdet Berker İşleyen

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynanan karşılaşmaların ardından lig aşaması öncesindeki torba dağılımı büyük ölçüde şekillendi. Bodo/Glimt'in tur atlamasıyla birlikte tüm torbalar netleşirken, kalan eşleşmelerin sonucu torbalarda değişikliğe yol açmayacak.

GALATASARAY'IN TORBASI NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler 1

Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Galatasaray, lig aşamasının kura çekimine 3. torbadan katılacak.

FENERBAHÇE İÇİN 3. TORBA İHTİMALİ

Şampiyonlar Ligi nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler 2

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı play-off eşleşmesinin galibi 3. torbada yer alacak. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde Galatasaray gibi 3. torbadan kura çekimine girecek.

ÜÇ TAKIM 4. TORBADA

Şampiyonlar Ligi nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler 3

Kalan üç play-off eşleşmesinde tur atlaması muhtemel takımlar ise 4. torbada yer alacak. Dinamo Zagreb-Viking, Slovan-Celje ve AEK Atina-Levski Sofya eşleşmelerinin galipleri, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurasına 4. torbadan katılacak.

Böylece kalan play-off karşılaşmalarının sonuçları, yalnızca takımların lig aşamasına katılımını belirleyecek. Torbalardaki mevcut dağılımda ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler 4

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Hafta 1: 8-10 Eylül 2026

Hafta 2: 13-14 Ekim 2026

Hafta 3: 20-21 Ekim 2026

Hafta 4: 3-4 Kasım 2026

Hafta 5: 24-25 Kasım 2026

Hafta 6: 8-9 Aralık 2026

Hafta 7: 19-20 Ocak 2027

Hafta 8: 27 Ocak 2027

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DERBİ İHTİMALİ

Şampiyonlar Ligi nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler 5

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karşı karşıya gelebilmesi için iki temsilcimizin de en az son 16 turu görmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Lyon engelini aşıp iki takım da son 16'ya kaldığı senaryoda, Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi izlemek olası senaryolar arasında.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALAR

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

1. TORBA

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler G1

-PSG

-Bayern Münih

-Real Madrid

-Liverpool

-Inter

-Manchester City

-Arsenal

-Barcelona

-Atletico Madrid

2. TORBA

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler G2

-Borussia Dortmund

-A.S Roma

-Sporting Lizbon

-Aston Villa

-Porto

-Manchester United

-Club Brugge

-Real Betis

-PSV

3. TORBA

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler G3

-Feyenoord

-Lille

-Lyon/Fenerbahçe (Netleşmedi)

-Bodo/Glimt

-Napoli

-Leipzig

-Villarreal

-Shakhtar Donetsk

-Galatasaray

4. TORBA

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler G4

D. Zagreb / Viking (Netleşmedi)

Slavia Prag

S. Bratislava / Celje (Netleşmedi)

Stuttgart

AEK / Levski Sofya (Netleşmedi)

LASK Linz

Como

RC Lens

Sabah FK

Anahtar Kelimeler:
kura çekimi son dakika fenerbahçe galatasaray şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güllü'nün öldüğü geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

TFF'den yabancı kuralında flaş değişiklik!

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Gülşen oğluyla fındık hasadından döndü! Kıyafeti dile düştü

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Uzman açıkladı: "Gizli gizli altın depoluyorlar"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.