Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali... İşte rakipler

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda oynanan karşılaşmaların ardından lig aşaması öncesindeki torba dağılımı büyük ölçüde şekillendi. Bodo/Glimt'in tur atlamasıyla birlikte tüm torbalar netleşirken, kalan eşleşmelerin sonucu torbalarda değişikliğe yol açmayacak.

GALATASARAY'IN TORBASI NETLEŞTİ

Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılan Galatasaray, lig aşamasının kura çekimine 3. torbadan katılacak.

FENERBAHÇE İÇİN 3. TORBA İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı play-off eşleşmesinin galibi 3. torbada yer alacak. Sarı-lacivertliler turu geçmesi halinde Galatasaray gibi 3. torbadan kura çekimine girecek.

ÜÇ TAKIM 4. TORBADA

Kalan üç play-off eşleşmesinde tur atlaması muhtemel takımlar ise 4. torbada yer alacak. Dinamo Zagreb-Viking, Slovan-Celje ve AEK Atina-Levski Sofya eşleşmelerinin galipleri, Şampiyonlar Ligi lig aşaması kurasına 4. torbadan katılacak.

Böylece kalan play-off karşılaşmalarının sonuçları, yalnızca takımların lig aşamasına katılımını belirleyecek. Torbalardaki mevcut dağılımda ise herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonu lig aşaması kura çekimi 27 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Hafta 1: 8-10 Eylül 2026

Hafta 2: 13-14 Ekim 2026

Hafta 3: 20-21 Ekim 2026

Hafta 4: 3-4 Kasım 2026

Hafta 5: 24-25 Kasım 2026

Hafta 6: 8-9 Aralık 2026

Hafta 7: 19-20 Ocak 2027

Hafta 8: 27 Ocak 2027

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DERBİ İHTİMALİ

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Devler Ligi'nde karşı karşıya gelebilmesi için iki temsilcimizin de en az son 16 turu görmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin Lyon engelini aşıp iki takım da son 16'ya kaldığı senaryoda, Şampiyonlar Ligi'nde bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi izlemek olası senaryolar arasında.