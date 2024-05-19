Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! Galatasaray'ın Konyaspor maçında dikkat çeken detay bir detay var...

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken rakibini 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde tek gol Çağlar Söyüncü’den geldi. Müsabaka öncesi ezeli rakibinin 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak ligde son hafta öncesi puan farkını 3’e indirdi.

SON HAFTA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

Fenerbahçe, ligin son haftasında evinde küme düşen İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin galip gelmesi halinde Galatasaray'ın mağlup olması Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak.

GALATASARAY, KONYA DEPLASMANINDA

Galatasaray ise Fenerbahçe'ye nazaran daha zorlu bir maça çıkacak. Küme düşmeme yarışı veren Konyaspor, Galatasaray'dan 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Galatasaray'ın bu maçtan berabere kalması bile sarı-kırmızılıları şampiyon yapacak.

