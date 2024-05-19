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  4. Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! Galatasaray'ın Konyaspor maçında dikkat çeken detay bir detay var...

Şampiyonluk düğümü son haftaya kaldı! Galatasaray'ın Konyaspor maçında dikkat çeken detay bir detay var...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.05.2024 21:26
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Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray’ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk şansını son haftaya taşıdı. Uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak mücadele sonrası iki takımın taraftarları da yeniden hesap yapmaya başladı.

Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşırken rakibini 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde tek gol Çağlar Söyüncü’den geldi. Müsabaka öncesi ezeli rakibinin 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe, sahadan 3 puanla ayrılarak ligde son hafta öncesi puan farkını 3’e indirdi.

SON HAFTA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

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Fenerbahçe, ligin son haftasında evinde küme düşen İstanbulspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlilerin galip gelmesi halinde Galatasaray'ın mağlup olması Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak.

GALATASARAY, KONYA DEPLASMANINDA

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Galatasaray ise Fenerbahçe'ye nazaran daha zorlu bir maça çıkacak. Küme düşmeme yarışı veren Konyaspor, Galatasaray'dan 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek. Galatasaray'ın bu maçtan berabere kalması bile sarı-kırmızılıları şampiyon yapacak.

Canlı Skor

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fenerbahçe galatasaray
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