Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada Galatasaray önemli bir avantaj elde etti. Lider sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük karşısında 2-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldığı haftada Başakşehir engelini aşarak hata yapmadı.

PUAN FARKI 7

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligin bitimine 8 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye yükseltti. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj geride kalırken, sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Futbol veri analizi platformu Football Meets Data, Süper Lig’de kalan haftaları simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini hesapladı.

İŞTE 3 ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Yapılan çalışmada Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un sezonu zirvede tamamlama olasılıkları değerlendirilirken, mevcut puan durumu ve kalan fikstür dikkate alındı. Böylece üç takımın da şampiyonluk yolundaki matematiksel şansları ortaya kondu.