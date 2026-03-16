Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Galatasaray, Başakşehir engelini kayıpsız geçerek zirve yarışında önemli bir avantaj yakaladı. Bitime 8 hafta kala puan farkını 7’ye çıkaran sarı-kırmızılıların şampiyonluk ihtimali, veri analizleriyle yapılan simülasyonlarda da dikkat çekici biçimde öne çıktı.

Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren haftada Galatasaray önemli bir avantaj elde etti. Lider sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük karşısında 2-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldığı haftada Başakşehir engelini aşarak hata yapmadı.

PUAN FARKI 7

Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı 1

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, ligin bitimine 8 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7’ye yükseltti. Şampiyonluk yarışında kritik bir viraj geride kalırken, sarı-kırmızılılar zirvedeki yerini daha da sağlamlaştırdı.

Futbol veri analizi platformu Football Meets Data, Süper Lig’de kalan haftaları simüle ederek şampiyonluk ihtimallerini hesapladı.

İŞTE 3 ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı 2

Yapılan çalışmada Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un sezonu zirvede tamamlama olasılıkları değerlendirilirken, mevcut puan durumu ve kalan fikstür dikkate alındı. Böylece üç takımın da şampiyonluk yolundaki matematiksel şansları ortaya kondu.

Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı G1

Trabzonspor: Yüzde 2

Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı G2

Fenerbahçe: Yüzde 6

Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı G3

Galatasaray: Yüzde 92

Şampiyonluk ihtimalleri sil baştan değişti! Yapay zekanın tahmini herkesi şaşırttı G4

Öte yandan 57 puan ile Fenerbahçe'nin averajla arkasında yer alan Trabzonspor'un, Süper Lig'i ilk 2'de bitirme şansı ise bu hafta yüzde 14 oranında arttı.

