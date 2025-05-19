Şampiyonluk sonrası çok merak ediliyordu! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu... İşte Sarı-Kırmızılılar'ın kuraya katılacağı torba

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala 2024/25 sezonunda şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takmaya hak kazanan Galatasaray aldığı bu galibiyetin yanında büyük bir geliri de kasasına koydu.

Üst üste 3. kez ipi göğüsleyen taraf olan Galatasaray, bu başarısıyla Şampiyonlar Ligi biletini de kazandı. Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunda ön eleme oynamadan direkt lig aşamasına katılacak.

4'NCÜ TORBADAN KATILACAK

Avrupa futbolunda birçok ligde sezonun son haftaları oynanırken Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli olmaya başladı. UEFA katsayı puanına göre sarı-kırmızılıların gelecek sezon Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılması bekleniyor.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 1. Eleme turu maçları 8-9 ve 15-16 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Devler Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihleri arasında, üçüncü eleme turu karşılaşmaları ise 5-6 ve 12 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması öncesindeki tur olan play-off'ta ise kura çekimi 4 Ağustos'ta yapılacak. 19-20 ve 26-27 Ağustos tarihleri arasındaki maçlarla Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar netlik kazanacak.

TAKVİM BELLİ OLDU

Devler Ligi'ne gelecek sezon direkt katılacak Galatasaray'ın rakipleri 28 Ağustos'taki kura çekiminin ardından belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun lig aşamasının takvimi ise şöyle:

Hafta: 16-18 Eylül 2025 Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025 Hafta: 21-22 Ekim 2025 Hafta: 4-5 Kasım 2025 Hafta: 25-26 Kasım 2025 Hafta: 9-10 Aralık 2025 Hafta: 20-21 Ocak 2026 Hafta: 28 Ocak 2026

Öte yandan taraftarların da merakla beklediği muhtemel rakiplerin büyük bir bölümü de netlik kazandı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ ŞÖYLE: