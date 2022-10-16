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Samsun'da 11 bin 400 engelli ücretsiz tatil imkanından yararlandı

16.10.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da 11 bin 400 engelli ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 11 bin 400 engelli birey ve aileleri 4 gün boyunca ücretsiz tatil yapma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin 17 ilçedeki engelli bireyler ve aileleri için 4 ay sürecek tatil kampları organize ettiği belirtildi.

"Bu Kampta Hayat Var" Projesi kapsamında Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 1 Haziran ve 30 Eylül tarihleri arasında dörder günlük yaz kamplarından toplamda 11 bin 400 engelli ve ailesinin yararlandığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 oda ve 34 yatak kapasitesi, restoran, yüzme havuzu, duş, giyinme kabinleri, çocuk oyun, spor ve rekreasyon gibi alanların bulunduğu tesiste engelli ve aileleri tatil fırsatı sunuluyor. Özel araçlarla evlerinden alınarak aileleriyle birlikte kampa getirilen engelliler, havuza girerek yüzmenin tadını çıkarıyor. Kumsalda dinlenme fırsatı bulan engelliler, düzenlenen aktivitelerde unutamayacakları anlar yaşıyor. Eğlencenin yanı sına bireyler, bilinçlendirme seminerlerine katılarak, kurum uzmanlarından psikososyal destek alıyor. Kamp sonunda ise yine araçlarla evlerine bırakılıyor."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tatil yapmayan engelli vatandaş bırakmayacaklarını bildirdi.

Engellilerin tesiste rahat etmeleri için her türlü konforu oluşturduklarını vurgulayan Demir, şöyle devam etti:

"Engelli vatandaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Onların hayatını kolaylaştıracak her türlü hizmeti vermeye gayret ediyoruz. İlçelerimizde bugüne kadar tatil yapma fırsatı bulamayan engellilerimiz ve aileleri vardı. Başlattığımız 'Bu Kampta Hayat Var' projesiyle ücretsiz tatil yapmalarını sağlıyoruz. Kamplarımız sayesinde sosyal hayatta daha aktif olmalarını arzu ediyoruz."

Demir, tesisin engelliler için oluşturulan Türkiye'nin tek merkezi olduğuna işaret ederek, "Engellilerimizin fiziksel durumlarının rehabilitasyonu için suyla buluşmaları çok önemli. Biz de bu kamp ile onları yarı olimpik yüzme havuzumuzda suyla buluşturuyoruz. Kumsalımızdan da istifade eden engelli vatandaşlarımız için gündüzleri şehir gezileri düzenliyoruz. Bu gezilerde şehrimizin doğal, kültürel ve turistik güzelliklerini görüyorlar. Eğlence etkinliklerimizle de keyifli zaman geçiriyorlar. Onları ağırlamak bizleri çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Samsun'da 11 bin 400 engelli ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun'da 11 bin 400 engelli ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun'da 11 bin engelliler ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun'da 11 bin engelliler ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun'da 11 bin engelliler ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun'da 11 bin engelliler ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun'da 11 bin engelliler ücretsiz tatil imkanından yararlandı

Samsun'da 11 bin engelliler ücretsiz tatil imkanından yararlandı

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