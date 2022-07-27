Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
İlkadım ilçesi çevre yolu Canik istikametine seyreden Adem T. idaresindeki 55 VH 712 plakalı ambulans ve Hayri İ. yönetimindeki 55 LY 138 plakalı okul servisi ile sürücüsü öğrenilemeyen 2 özel harekat polisinin bulunduğu 35 SD 9128 plakalı otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 polis memuru, okul servisindeki 1 öğrenci, 1 veli ve 5 okul personeli yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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