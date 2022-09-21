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Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

21.09.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Türkiye'nin önemli balık halleri arasında yer alan Samsun Balık Hali'nde 5 bin kasa palamut, yaklaşık bir saatte satıldı.

Karadeniz'de avlanan tonlarca balık, kasalarla Türkiye'nin en büyük balık hallerinden biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Hali'ndeki mezatta satışı sunuluyor.

Saat 03.00'te açılan balık halinde tonlarca balık satılarak, kamyonlarla Türkiye'nin farklı illerine götürülüyor.

Karadeniz'de balık av sezonunun açılmasıyla palamut bolluğu yaşanıyor. Balık haline gelen yaklaşık 5 bin kasa palamut, yaklaşık bir saatte satılarak tüketicilerle buluşturulmak üzere farklı illere götürüldü.

Çorum'da gelen Hakan Kaynar, AA muhabirine, bu sene bol palamut avlandığını söyledi.

Balık sezonunda her gün Samsun'a balık almaya geldiğini belirten Kaynar, "Palamut ile sezona güzel başladık. Palamudun fiyatı boyutuna göre 25 ila 50 lira arasında değişiyor." dedi.

Balıkçı Yaşar Kıyak ise bu sene balıkçılık açısından güzel bir sezon beklediklerini dile getirdi.

Palamutla sezona güzel başladıklarına işaret eden Kıyak, "Palamut bol maşallah. Hamsi ve istavrit de var. Herkes balık yiyecek. Fiyatlar günlük değişiyor. Havanın durumuna göre balık bazen kendini göstermiyor. Buraya Türkiye'nin her yerinden balık almaya geliyorlar. Trabzon'dan, Rize'den Diyarbakır'dan sezon boyunca geliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ordu'dan gelerek 300 kasa palamut alan Kenan Aydın ise sezona bol palamut ile başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

Samsun'da balık haline gelen 5 bin kasa palamut bir saatte tükendi

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Anahtar Kelimeler:
palamut Balıkçı balık sezonu

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