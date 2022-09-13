Samsun'da elektrikli otobüsler şehir içi yolcu taşımaya başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesinin ASELSAN ve TEMSA iş birliğinde üretilen elektrikli otobüsleri şehir içinde yolcu taşımaya başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ilk lityum pilli elektrikli otobüslerinin TEKNOFEST KARADENİZ'de kısa mesafeli ring seferi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, ilk seferini Canik ilçesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi arasında gerçekleştiren otobüslerin ilk gün 3 bin 431 yolcu taşıdığı bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de konuya ilişkin elektrikli otobüslerin yerli olduğunu vurguladı.

Otobüslerin ASELSAN önderliğinde, belediyenin talebiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteklediği bir proje olduğuna işaret eden Demir, "Karbon salınımı sıfır. İşletme maliyeti 7'de bir. Son derece verimli, güvenli ve konforlu. 10 dakikalık batarya şarjıyla 80-90 kilometre yol giden otobüsler Türkiye’de bir ilk. Dün itibarıyla yolcu taşımaya başladı. Samsunumuza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Demir, elektrikli otobüsler için 450 volt-amperlik şarj istasyonu kurulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip elektrikli otobüs şarj istasyonlarında bataryalarını dolduran otobüslerin ilk günkü performansı memnuniyet verici. Elektrikli otobüsler, düşük girdi maliyetleri sebebiyle daha düşük maliyetli toplu taşımanın önünü açacak. Çevre ve gürültü kirliliğini azaltacak. Ayrıca tasarım yapılırken kullanılmayan enerjinin geri kazanılarak tekrar sistemden kullanılmasını sağlayan rejeneratif döngüsü var. Vatandaşlarımızın güvenliği, konforu bizim için çok önemli."