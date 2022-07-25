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Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

25.07.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da polis ekipleri boğulma vakalarının önüne geçmek için vatandaşları, denizde, plajda ve havadan da dron ile sesli uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında artan suda boğulma vakalarını önlemek amacıyla "25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü" dolayısıyla Atakum sahilinde uygulama yaptı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sahilde broşür dağıtırken, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tekne ve jet ski ile denizde, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ise dron ile havadan sesli ikazlarla vatandaşları uyardı.

"Hayatınız bizin için kıymetli, lütfen hayatınızın kıyısından uzaklaşmayınız." sloganıyla çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşları bilinmeyen yerlerde denize tek başlarına girmemeleri, derinliği bilinmeyen, dibi görünmeyen suya balıklama atlanmaması, suda tehlikeli hareketler yapılmaması, uzaklara açılmaktan kaçınılması, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde yüzülmemesi konularında bilinçlendirmeye çalışıyor.

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

Samsun'da emniyet, boğulma vakalarına karşı hava, kara ve denizden uyardı

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Anahtar Kelimeler:
Samsun dron

Samsun Namaz Vakitleri 25 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:16
Öğle
12:46
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:48

Samsun Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Pazartesi

Zümrüt Eczanesi
Ilkadim
Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Akoğlu Eczanesi
Canik
Defne Eczanesi
Atakum
Ömürevleri Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
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