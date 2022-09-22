Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarptıktan sonra 2 araçla daha çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Yolun karşı şeridinde ise 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Samsun'da iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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