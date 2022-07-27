Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, kaldırımda yürüyen kadının boynundan kolyeyi alıp kaçan şüpheliyi, vatandaş yakaladı.
Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde yürüyen Emine İ'nin (54), arkasından bir kişi yanına yaklaştı. Kadının boynundaki kolyeyi alan zanlı olay yerinden kaçtı.
Emine İ'nin, çevredekilerden yardım istemesi üzerine, bir vatandaş Öğretmenevi civarında şüpheliyi yakaladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları zanlı Recep Ö'yü, Gazi Polis Merkezi'ne götürdü.
Vatandaşlar tarafından şüpheliden alınan kolye ise sahibine teslim edildi.
Samsun'da kadının kolyesini çalan kapkaç zanlısını vatandaş yakaladı
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