YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

21.09.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, devam eden kış hazırlıkları kapsamında salça ve konserve yaptı.

Kadınlar, kışa yönelik dönemine göre kuşburnu marmeladı, erişte, tarhana, şeker pancarı pekmezi ve yufka gibi ürünler hazırlıyor.

Salça da yapan kadınlar, bunun için ilk olarak domatesi doğrayıp tuzlayarak çuvalladıktan sonra en az 3 gün bekletiyor.

Daha sonra kabuğu ve çekirdeğinden ayrılıp püre haline getirilen domates, tuz ilave edilerek 3-4 saat pişirilerek salça haline getiriliyor.

Kadınlar, konserve için de domates ve biberi doğrayıp pişiriyor. Ardından salça ve konserveler, daha sonra tüketilmek üzere cam kavanozlara konularak muhafaza ediliyor.

Sevnur Şimşek, AA muhabirine, salça yapılacak domatesleri çekirdek ve kabuğundan ayırma işini eskiden elde yaptıklarını, bugün ise bunu makineyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl 130 kilogram civarında salça yapacağını belirten Şimşek, "Hazır salça bize yetmiyor. Ayrıca kendi yaptığımızın içine ne kattığımızı bildiğimiz için güvenerek tüketiyoruz." dedi.

Fatma Şimşek de konserveyi domatesin bol olduğu dönemde yaptıklarını dile getirerek, "Aldığımız domatesleri yıkayıp kabuğunu soyarak doğradıktan sonra bir süre kaynatıyor ve sıcak sıcak kavanozlara doldurup ağızlarını kapatıyoruz. Daha sonra kavanozları ters şekilde soğumaya bırakıyoruz. Eğer kapak tutmazsa o şişeyi boşaltıyoruz. Çünkü daha sonra bozuluyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, yaptıkları ürünlerle ev ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Bu ürünleri kendimiz yaptığımız için maliyet düşük oluyor. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız ürünleri güvenle tüketiyoruz." diye konuştu.

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Samsun'da kış hazırlığı yapan kadınların salça ve konserve mesaisi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Havza salça konserve

Samsun Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
04:48
Sabah
06:14
Öğle
12:33
İkindi
15:59
Akşam
18:42
Yatsı
20:03

Samsun Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Çarşamba

Ferah Eczanesi
Ilkadim
Albayrak Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Canik
Sahil Eczanesi
Atakum
Büyük Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Yıllarca ‘Ken Bebek’ olarak dolaştı! Şimdi tanınmaz halde

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.