Samsun'da köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinin bahçesinde bir köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Porsuk Mahallesi'nde üç gün önce arabasından inip evine gireceği sırada başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 65 yaşındaki Mehmet Bölük'ü, komşuları kurtardı.

Saldırı sonucu ayak, kol, baldır, bilek ve parmaklarından yaralanan Bölük, kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavisinin ardından taburcu edildi.

Bölük'ün şikayeti üzerine, belediye ekiplerince yakalanarak barınağa götürülen köpeğin sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Bölük, AA muhabirine, köpeğin saldırısı ile büyük bir travma yaşadığını söyledi.

Köpeğin saldırısından komşusunun yardımı ile kurtulduğunu anlatan Bölük, "Köpekle 45 dakika mücadele ettim. Komşum eşi ile geldi fakat köpek onlara da saldırmak istedi. Bu sırada komşularım evin balkonuna geçtiler ve balkona benim de çıkabilmem için bana sandalye verdiler. Etrafta bulduğum tuğlaları köpeğe attım ve köpek ön tarafa geçti ve can havliyle sandalyeye çıkarak kendimi balkona attım. Ondan sonrasını zaten hatırlamıyorum kan kaybından bilincim kapanmış. Muhtar gelmiş, ambulans ve jandarma gelmiş gözlerimi Çarşamba Devlet Hastanesinde açtım." diye konuştu.