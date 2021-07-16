Samsun'da okuyan Paraguaylı öğrenci ülkesinde Türkiye'yi tanıtıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) tek Paraguaylı öğrencisi Gregorio Ramon Ayala, Türkiye'de gördüklerini ülkesinde övgüyle anlatıyor.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ayala, Samsun'a Türkiye bursları programı sayesinde geldi.

Samsun'u, araştırmaları sonucunda öğrenci memnuniyetinin yanı sıra doğal güzelliklerinin öne çıkması nedeniyle seçen Ayala, yaptığı paylaşımlarla Türkiye ve kentin Paraguay'da tanınırlığına katkı sağlıyor.

Ayala, AA muhabirine, Samsun'u çok sevdiğini, ikinci evi gibi gördüğünü söyledi.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da yaşadığını, Samsun'a geldiğinde yeni şeyler gördüğünü belirten Ayala, "Burada insanlar çok sıcakkanlı. Taze balıkları lokantalarda seçiyorsun, pişiriyorlar. İlk geldiğimde Türkçe bilmediğim zaman insanlar bana çok yardımcı oldu." dedi.

Türkiye'ye gelmeden önce bir televizyon kanalında çalıştığını, bu sayede tanınırlığının arttığını anlatan Ayala, şöyle devam etti:

"Paraguay'da 4-5 farklı kanalda röportajım çıktı. Samsun'un özellikleri hakkında konuştum. TV'de çalışmak benim için büyük fırsattı. Samsun ve Türkiye'yi ülkeme tanıtmam için bana yardımcı oldu. Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıyorum. Samsun'u tanıtmaya çalışıyorum. Özellikle Paraguay'daki arkadaşlarım ve gençler Türkiye'de okumak istiyor."

Ayala, Türkiye'nin çok güvenli bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Gece hangi saatte olursa olsun gezebilirsin rahatlıkla, hiç kimse sana zarar vermez. Burada sokaklarda köpeklere çok iyi bakıldığını gördüm. Aşı yapıyorlar, yemek veriyorlar. Belediye hayvanlara dikkat ediyor. Bu da çok ilgimi çekti." diye konuştu.

Buraya gelmeden önce büyükelçilikte tanıştığı genç bir Türk siyasetçinin kendisine "Türkiye'de gençlerin 18 yaşında seçme ve seçilme hakkının olduğunu" söylediğini aktaran Ayala, "Bu çok dikkatimi çekti. Gençlerin politikaya katılması için çok güzel. Gençlere fırsat vermek çok güzel. İnşallah gelecekte böyle fırsatlar vermek için ülkemde siyasetçi olurum, böyle kanunlar çıkarmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Samsun'da yaşamadan önce Türkiye'yi tanımadığını dile getiren Ayala, bir ülkeyi doğru tanımak için o ülkede bir süre yaşamak gerektiğini söyledi.

Ayala, Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Paraguay'a döndüğümde bu hizmetleri kopyalamak istiyorum. İnanıyorum ki ülkemde çok faydalı olacak." dedi.

Türkiye ile Paraguay arasında ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten Ayala, "Siyasete girersem daha çok proje üzerinde çalışmayı isterim. Çünkü Türkiye ve Paraguay arasında çalışmak için çok şey var. Bu fırsatları kaybetmemeliyiz, gelecekte kullanmalıyız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Ayala, Kolombiya, Meksika, Venezuela, Brezilya, Paraguay gibi Latin Amerika ülkelerinde yaşayan gençleri Türkiye'ye davet ederek, "Türkiye'de çok şey keşfedebilirler. Çok büyük bir fırsat. Kültürel anlamda sen yaşamıyorsan bilemezsin. Türkiye'de bunları yaşayacaksın, memnun kalacaksın. Herkesi Türkiye'ye gelmeleri için davet ediyorum." dedi.