Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpikçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahınıdze'nin kullandığı BS 061 S plakalı dorse ile BB 377 TB plakalı tır , Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki dönel kavşağın altındaki geçitte önünde ilerleyen ve Temel Kirpikçi'nin kullandığı 34 FF 780 plakalı otomobile çarptı.

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

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