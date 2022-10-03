YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

03.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'un Kavak ilçesinde tırın çarpmasının ardından alev alan otomobilde sıkışan karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahınıdze'nin kullandığı BS 061 S plakalı dorse ile BB 377 TB plakalı tır, Yaşar Doğu Mahallesi'ndeki dönel kavşağın altındaki geçitte önünde ilerleyen ve Temel Kirpikçi'nin kullandığı 34 FF 780 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpikçi hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü.

Tır sürücüsü Sahınıdze gözaltına alınırken, yaşamını yitiren çiftin cesedi ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Samsun'da trafik kazasının ardından alev alan araçtaki karı koca öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Samsun Kavak Otomobil Tır karı koca

Samsun Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazartesi

İmsak
05:01
Sabah
06:26
Öğle
12:29
İkindi
15:44
Akşam
18:22
Yatsı
19:41

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Ekim Pazartesi

Kahvecioğlu Eczanesi
Ilkadim
Atakan Bey Eczanesi
Ilkadim
Hanife Eczanesi
Canik
Subaşı Eczanesi
Atakum
Öykü Eczanesi
Atakum
Meskenler Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Bu özelliklerden birine sahipseniz asla kırmızı et yememelisiniz

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Midesi hassas olanlar kesinlikle uzak dursun!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Dünyada sadece 36 kişide var! İki yüzlü çocuk...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.