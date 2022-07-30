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Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

30.07.2022 21:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saman yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Karkucak Mahallesi'nde Mehmet Ş. (63) kontrolündeki 55 HN 059 plakalı saman yüklü traktör bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada, sürücünün kız kardeşi olduğu öğrenilen Ümmühan Sadıç (57), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Samsun kaza ölü yaralı

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İkindi
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Yatsı
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Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Cumartesi

Sedef Eczanesi
Ilkadim
Hayat Eczanesi
Ilkadim
Kardelen Eczanesi
Canik
Balcı Eczanesi
Atakum
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