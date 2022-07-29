Samsun'un Bafra ilçesinde 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali, çeşitli aktivitelerle devam ediyor.
Bafra Belediyesi tarafından organize edilen festivalin 3'üncü gününde çadırlarıyla kamp yapan doğa sporcuları ve vatandaşlar aktivitelere katılarak güzel zaman geçiriyor.
Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 85, yurt dışından 15 paraşütçü olmak üzere 100 paraşütçü, Kapıkaya Tepesi'nden tandem (ikili) ve single (tekil) atlayış gerçekleştirdi.
Vatandaşlar, Altınkaya Barajı'nın doğal güzelliğine karşı yapılan atlayışları Kapıkaya seyir terasından ilgiyle izledi.
Festival; yamaç paraşütü, trekking, fotomaraton, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, bambu sal ile gezi, jetboat, tekne gezileri, ATV safari, traktör safari, tırtıl safari, kuş cenneti ve bölge gezileri gibi aktivitelere ev sahipliği yapıyor.
Günün sonunda festival alanında Nuri Özdemir ve Resul Dindar konseri gerçekleştirilecek.
Festival, 31 Temmuz Pazar günü sona erecek.
Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali devam ediyor
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