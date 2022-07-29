Festival; yamaç paraşütü, trekking, fotomaraton, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, bambu sal ile gezi, jetboat, tekne gezileri, ATV safari, traktör safari, tırtıl safari, kuş cenneti ve bölge gezileri gibi aktivitelere ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 85, yurt dışından 15 paraşütçü olmak üzere 100 paraşütçü, Kapıkaya Tepesi'nden tandem (ikili) ve single (tekil) atlayış gerçekleştirdi.

Samsun'da Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali devam ediyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz