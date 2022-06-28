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Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

28.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'un İlkadım ilçesinde Türk İslam sanatları eserlerinin bulunduğu "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi" düzenlendi.

Türk İslam Sanatları Merkezi'nde düzenlenen sergide, öğretici ve öğrencilerin hüsnühat, ebru, tezhip, minyatür ve kaligrafiden yararlanarak ürettikleri 120 eser yer aldı.

Eğitim öğretim yılı boyunca ders vermek üzere yurdun çeşitli yerlerinden gelen Sadrettin Özçimi, Ahmet Bursalı, Fatih Özkafa, Fatih Yeşil, Bünyamin Kınacı, Muammer Çelik, Yasin Urhan ve Merve Erdoğan gibi alanlarında isim yapmış öğreticilere plaketleri, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş tarafından verildi.

Türk İslam Sanatları Merkezi öğrencilerinden Zeliha Tuğba Gürler için de programda icazet töreni gerçekleştirildi. Ebru alanında icazet almaya hak kazanan Gürler'e belgesini ebru eğitmeni Fatih Yeşil verdi.

Programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal da katıldı.

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

Samsun'da "Vefa Klasik Sanatlar Sergisi"nde 120 eser sergilendi

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