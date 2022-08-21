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Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

21.08.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen, 5 kıtadan 2441 yüzücünün katıldığı yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından organize edilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 34'üncüsü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startıyla başladı.

Bu yıl 34. kez gerçekleştirilecek yarış için Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki iskelede toplanan 1198'i yabancı 2441 yüzücü 3 vapurla yarışın başlayacağı Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burada yarış startını verdi. Yüzücüler sırayla iskeleden atlayarak, boğazın serin sularında yarışmaya başladı.

- Kıtalararası yüzücü unvanı için yarışıyorlar

Dünyanın önde gelen yüzme organizasyonlarından Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 5 kıtadan 2400'ü aşkın yüzücüyü İstanbul Boğazı'nda bir araya getiriyor. Yarışmaya katılanların 700'ünün kadın olduğu bildirildi.

Kanlıca İskelesi'nden başlayıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı'ndaki etkinlik alanında son bulacak 6.5 kilometrelik yarışta yüzücüler, Asya'dan Avrupa'ya yüzerek, ''kıtalararası yüzücü'' unvanını kazanabilmek için mücadele edecek.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sunan organizasyon, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından 2016'da ''En iyi açık su yüzme organizasyonu'' seçilmişti.

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

- Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen, 5 kıtadan 2441 yüzücünün katıldığı yarışın startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

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Anahtar Kelimeler:
gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

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