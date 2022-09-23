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Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

23.09.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 2 Ekim Pazar günü Beyçimento Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde yardımcı antrenör Emre Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Futbolcular, ısınma hareketleri ve kültür fizik çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Celil Yüksel, Berk Taşkın, Polat Yaldır, Osman Çelik ve Cihan Kahraman katılmadı.

- Emre Bayraktar: "Üstüne koyarak devam edeceğimiz işler var"

Bayraktar, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, milli takım arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi.

Sakaryaspor maçında iyi oynadıklarını ve istedikleri skoru aldıklarını belirten Bayraktar, "Bandırmaspor maçından da puan veya puanlarla Samsun'a dönmek istiyoruz. Eksik olduğumuz ve yapmak istediğimiz çok işler var. Üstüne koyarak devam edeceğimiz işler var. Bunları yapacağız ve Bandırmaspor karşısında da inşallah istediğimiz sonucu alacağız." dedi.

Milli takım arasında sakat oyuncularının bir kısmının iyileşmesini umut ettiklerini dile getiren Bayraktar, "Celil Yüksel'in iyileşme durumu var ama büyük ihtimalle bu hafta da aramızda olamayacak. Osman Çelik'in durumu çok ciddi değil, pazartesi ya da salı gününden itibaren bizimle çalışmalara başlayacak. Aynı şekilde Cihan Kahraman ve Berk Taşkın'ın sakatlık durumları da iyiye doğru gidiyor. İlerleyen günlerde antrenmana katılmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör arayışlarını değerlendiren Bayraktar, "Şu anda takımın başındayız. Biz, takımın profesyonelleriyiz. Bize nasıl bir görev verilirse, bunu yapmak için buradayız. Başkanımız aynı şekilde devam etmemizi söyledi. Biz de aynı şekilde görevimizin başında işimizi yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım tarafından futbol şubeden sorumlu icra kurulu üyesi olarak görevlendirilen Suat Çakır ise kulüpte yaşanan kaos sonucunda göreve geldiğine işaret ederek, "Dolayısıyla bu görevi tecrübemizi birleştirerek, şehirle bütünleştirerek yapacağız. Bir icra kurulu oluşturuldu. Ben de futbol şubeden sorumlu olarak görev yapacağım. Bu kulübü başkanımızın altında güçlü şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

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