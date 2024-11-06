Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

"ALİ KOÇ TEŞVİK PRİMİ YOLLASIN, DAĞITAYIM"

"Ben açık söylüyorum. Ben dürüstüm, dürüst de kalacağım. Hiç onların ayarına da gelmem. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Beni kızdırıyorlar. Galatasaray maçında niye konuşmuyormuşum! Bak sen beni aradın konuşuyorum. Galatasaray maçı için sor, ben Galatasaray maçına çıkacağım diyorum ya yenmeye oynayacağım diyorum. Yani şimdi buradan kalkmışlar, Galatasaray'a karşı niye oynamadın! Soruyorum ya, hadi söyleyin! Galatasaray için ne söylemem gerekiyorsa söyleyin. Terbiyesizler! Ben size söylüyorum, maç satmayacağım! Bu kadar açık ve net: MAÇ SAT-MA-YA-CA-ĞIM! Nokta! Çıkacağım oynayacağım. Ben Galatasaray maçında bak ne diyorum, yenmeye çıkacağım. Bana diyor ki terbiyesiz, o Ahmet Ercanlar 'Prim vereceksin daha fazlasını' Ulan ver parayı, ver parayı! Vermezsem şerefsizim! Hadi söylüyorum, ver parayı ya! Parayı nereden buluyor bu kadar millet! Ben açıkladım, tüm Türkiye'ye dedim ki sezon başında benim oyuncularıma verdiğim yazılı prim sistemi var. 4 büyüklerin maçına içeride dışarıda 200 bin TL. Hepsini aynı. Sen neyi konuşuyorsun ya! Galatasaray maçına daha fazla ver, söyle o zaman Ali Koç'a göndersin teşvik primi, ben de dağıtayım."