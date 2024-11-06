Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri sosyal medyayı birbirine kattı. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor başkanının Galatasaraylı olduğunu itiraf etmesi, sosyal medyada infial yarattı.
Yüksel Yıldırım: "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Bunu saklamıyorum dedim. 'Çıksın delikanlı gibi öbür başkanlar da söylesin' dedim."
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Ligde Fenerbahçe'nin üstündeysek, Fenerbahçe utanmalı."
"Ben açık söylüyorum. Ben dürüstüm, dürüst de kalacağım. Hiç onların ayarına da gelmem. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Beni kızdırıyorlar. Galatasaray maçında niye konuşmuyormuşum! Bak sen beni aradın konuşuyorum. Galatasaray maçı için sor, ben Galatasaray maçına çıkacağım diyorum ya yenmeye oynayacağım diyorum. Yani şimdi buradan kalkmışlar, Galatasaray'a karşı niye oynamadın! Soruyorum ya, hadi söyleyin! Galatasaray için ne söylemem gerekiyorsa söyleyin. Terbiyesizler! Ben size söylüyorum, maç satmayacağım! Bu kadar açık ve net: MAÇ SAT-MA-YA-CA-ĞIM! Nokta! Çıkacağım oynayacağım. Ben Galatasaray maçında bak ne diyorum, yenmeye çıkacağım. Bana diyor ki terbiyesiz, o Ahmet Ercanlar 'Prim vereceksin daha fazlasını' Ulan ver parayı, ver parayı! Vermezsem şerefsizim! Hadi söylüyorum, ver parayı ya! Parayı nereden buluyor bu kadar millet! Ben açıkladım, tüm Türkiye'ye dedim ki sezon başında benim oyuncularıma verdiğim yazılı prim sistemi var. 4 büyüklerin maçına içeride dışarıda 200 bin TL. Hepsini aynı. Sen neyi konuşuyorsun ya! Galatasaray maçına daha fazla ver, söyle o zaman Ali Koç'a göndersin teşvik primi, ben de dağıtayım."
Yüksel Yıldırım: "Ben yeni bir jenerasyon yaşıyorum. Fenerbahçe bunu hazmedemiyor. Bana niye soruyor, Ali Koç başarısızlığını kardeşim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor. Ben şimdi kalkayım da Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor'da forma giyiyor Ozan, yani böyle beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya, olacak şey mi!"
Yüksek Yıldırım: "Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım ve beni bütün dünya tanır. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderler ile görüşen bir iş adamıyım. Kalkmışım muhatap olduğum insanlar kim belli değil. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar artık."