SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.11.2024 14:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi tarihe geçecek açıklamalar geldi. Fenerbahçe taraftarına yükselen Yıldırım, sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyip bununla da gurur duyduğunu ifade etti.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın sözleri sosyal medyayı birbirine kattı. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor başkanının Galatasaraylı olduğunu itiraf etmesi, sosyal medyada infial yarattı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik

"GALATASARAYLI OLMAKTAN GURURLUYUM"

"GALATASARAYLI OLMAKTAN GURURLUYUM"

Yüksel Yıldırım: "Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Bunu saklamıyorum dedim. 'Çıksın delikanlı gibi öbür başkanlar da söylesin' dedim."

"FENERBAHÇE UTANMALI"

"FENERBAHÇE UTANMALI"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Ligde Fenerbahçe'nin üstündeysek, Fenerbahçe utanmalı."

"ALİ KOÇ TEŞVİK PRİMİ YOLLASIN, DAĞITAYIM"

"ALİ KOÇ TEŞVİK PRİMİ YOLLASIN, DAĞITAYIM"

"Ben açık söylüyorum. Ben dürüstüm, dürüst de kalacağım. Hiç onların ayarına da gelmem. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Beni kızdırıyorlar. Galatasaray maçında niye konuşmuyormuşum! Bak sen beni aradın konuşuyorum. Galatasaray maçı için sor, ben Galatasaray maçına çıkacağım diyorum ya yenmeye oynayacağım diyorum. Yani şimdi buradan kalkmışlar, Galatasaray'a karşı niye oynamadın! Soruyorum ya, hadi söyleyin! Galatasaray için ne söylemem gerekiyorsa söyleyin. Terbiyesizler! Ben size söylüyorum, maç satmayacağım! Bu kadar açık ve net: MAÇ SAT-MA-YA-CA-ĞIM! Nokta! Çıkacağım oynayacağım. Ben Galatasaray maçında bak ne diyorum, yenmeye çıkacağım. Bana diyor ki terbiyesiz, o Ahmet Ercanlar 'Prim vereceksin daha fazlasını' Ulan ver parayı, ver parayı! Vermezsem şerefsizim! Hadi söylüyorum, ver parayı ya! Parayı nereden buluyor bu kadar millet! Ben açıkladım, tüm Türkiye'ye dedim ki sezon başında benim oyuncularıma verdiğim yazılı prim sistemi var. 4 büyüklerin maçına içeride dışarıda 200 bin TL. Hepsini aynı. Sen neyi konuşuyorsun ya! Galatasaray maçına daha fazla ver, söyle o zaman Ali Koç'a göndersin teşvik primi, ben de dağıtayım."

"ALİ KOÇ BAŞARISIZLIĞINI BANA NİYE SORUYOR?"

"ALİ KOÇ BAŞARISIZLIĞINI BANA NİYE SORUYOR?"

Yüksel Yıldırım: "Ben yeni bir jenerasyon yaşıyorum. Fenerbahçe bunu hazmedemiyor. Bana niye soruyor, Ali Koç başarısızlığını kardeşim. Çıkın televizyonda Galatasaray'a 3-1 nasıl yenildiğini anlatın, öz eleştirinizi yapın, yapmıyorsunuz. Trabzonspor'u yani 90+12'de nasıl yendiğiniz orada gözüküyor. Ben şimdi kalkayım da Fenerbahçeli oyuncu Trabzonspor'da forma giyiyor Ozan, yani böyle beyinmiş kalpmiş bunları mı konuşayım ben ya, olacak şey mi!"

"FENERBAHÇELİLER'İN YAPTIĞI TERBİYESİZLİĞİ BEN ARTIK HAZMEDEMEZ DURUMA GELDİM"

"FENERBAHÇELİLER'İN YAPTIĞI TERBİYESİZLİĞİ BEN ARTIK HAZMEDEMEZ DURUMA GELDİM"

Yüksek Yıldırım: "Fenerbahçeliler'in yaptığı terbiyesizliği ben artık hazmedemez duruma geldim. Açık ve net söylüyorum. Ben bir iş adamıyım ve beni bütün dünya tanır. Cumhurbaşkanlarıyla, başbakanlarla, bakanlarla bu kadar üst düzey milyarderler ile görüşen bir iş adamıyım. Kalkmışım muhatap olduğum insanlar kim belli değil. Hepsi troll, hepsi sallıyor. Fenerbahçe medyasıyla da yeni tanıştım. Bundan sonra da onlar beni tanıyacaklar artık."

Anahtar Kelimeler:
Samsunspor Yüksel Yıldırım fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Trump'ın seçilmesi dünyayı değiştirecek! Çin, Ukrayna, Avrupa... 'Tarihin en iyi satıcısı'

Asgari ücrette rakam netleşiyor

Asgari ücrette rakam netleşiyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

''Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok! Maçlara çıkmama kararı aldık"

''Tesislerimizde elektrik, su, doğal gaz yok! Maçlara çıkmama kararı aldık"

Galatasaray'dan Osimhen'e Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş teklif! Yanında Barış Alper Yılmaz da verilecek...

Galatasaray'dan Osimhen'e Türk futbol tarihinde daha önce görülmemiş teklif! Yanında Barış Alper Yılmaz da verilecek...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.