Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı!

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz beraberlikle sona ererken hakem Halil Umut Meler'in bazı kararları tartışma yarattı. İşte Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının tartışılan pozisyonları...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Birçok pozisyonun yaşandığı mücadelede kazanan çıkmazken maç başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in maç içindeki bazı kararları tartışma yaratırken beIN Trio ekibi bu pozisyonları yorumladı.

İŞTE O YORUMLAR...
DK: 30 EDSON VE HOLSE POZİSYONU 

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı! G1

30. saniyede Edson ve Holse pozisyonu, 2. dakikada yine aynı oyuncular yan yana geldi.

Bülent Yıldırım: "Genel uyarı yapıp sınırı koydu. İyi başladı."

Bahattin Duran: "Çok güzel yönetti bu iki pozisyonu."

Deniz Çoban: "Bu beklenirdi zaten Halil Umut Meler'den."

DK:6 SKRINIAR ELLE OYNADI MI? 

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı! G2

6. dakikada Skriniar hücumda elle oynadı mı, karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Eline değmedi."

Bülent Yıldırım: "Asla elle oynama söz konusu değil."

Deniz Çoban: "Elle oynama yok."

COULIBALY'NİN BROWN'A YAPTIĞI FAUL 

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı! G3

Coulibaly'nin Brown'a yaptığı faulde, sadece faul kararı yeterli mi?

Bülent Yıldırım: "Sadece faul kararı yeterli ama hakemin uyarması daha sağlıklı olurdu."

Bahattin Duran: "Sınırda kaldı, karta gerek yok, faul doğru."

Deniz Çoban: "Sarı kartlık bir ihlal yok."

BROWN'UN COULIBALY'YE FAULÜ 

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı! G4

Archie Brown'un Coulibaly'e yaptığı faulde sadece faul kararı doğru mu, kart gerekir mi?

Bahattin Duran: "Faulle birlikte kart olmalıydı."

Bülent Yıldırım: "Kart verilmeliydi."

Deniz Çoban: "Sarı kart gösterse Brown'a daha doğru olurdu."

DK:16 BROWN - COULIBAY POZİSYONU 

Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı! G5

16. dakikada Brown'un Coulibaly'e yaptığı faulde karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Sadece faul, karta gerek yok."

Deniz Çoban: "Sadece faul, karta gerek yok."

Bahattin Duran: "Sadece faul, karta gerek yok."

