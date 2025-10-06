Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı!

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Samsunspor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Birçok pozisyonun yaşandığı mücadelede kazanan çıkmazken maç başladığı skorla 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in maç içindeki bazı kararları tartışma yaratırken beIN Trio ekibi bu pozisyonları yorumladı.
30. saniyede Edson ve Holse pozisyonu, 2. dakikada yine aynı oyuncular yan yana geldi.
Bülent Yıldırım: "Genel uyarı yapıp sınırı koydu. İyi başladı."
Bahattin Duran: "Çok güzel yönetti bu iki pozisyonu."
Deniz Çoban: "Bu beklenirdi zaten Halil Umut Meler'den."
6. dakikada Skriniar hücumda elle oynadı mı, karar doğru mu?
Bahattin Duran: "Eline değmedi."
Bülent Yıldırım: "Asla elle oynama söz konusu değil."
Deniz Çoban: "Elle oynama yok."
Coulibaly'nin Brown'a yaptığı faulde, sadece faul kararı yeterli mi?
Bülent Yıldırım: "Sadece faul kararı yeterli ama hakemin uyarması daha sağlıklı olurdu."
Bahattin Duran: "Sınırda kaldı, karta gerek yok, faul doğru."
Deniz Çoban: "Sarı kartlık bir ihlal yok."
Archie Brown'un Coulibaly'e yaptığı faulde sadece faul kararı doğru mu, kart gerekir mi?
Bahattin Duran: "Faulle birlikte kart olmalıydı."
Bülent Yıldırım: "Kart verilmeliydi."
Deniz Çoban: "Sarı kart gösterse Brown'a daha doğru olurdu."
16. dakikada Brown'un Coulibaly'e yaptığı faulde karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Sadece faul, karta gerek yok."
Deniz Çoban: "Sadece faul, karta gerek yok."
Bahattin Duran: "Sadece faul, karta gerek yok."
