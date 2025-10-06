Samsunspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler için ne dediler? beIN Trio ekibinden Samsunspor'un iptal edilen golü için olay yorum... İşte UEFA kuralı!

DK: 30 EDSON VE HOLSE POZİSYONU

30. saniyede Edson ve Holse pozisyonu, 2. dakikada yine aynı oyuncular yan yana geldi.

Bülent Yıldırım: "Genel uyarı yapıp sınırı koydu. İyi başladı."

Bahattin Duran: "Çok güzel yönetti bu iki pozisyonu."

Deniz Çoban: "Bu beklenirdi zaten Halil Umut Meler'den."