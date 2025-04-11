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Samsunspor'un Galatasaray'a atıp iptal edilen golü olay yarattı! Milimetrelik ofsayt kararı taraftarları ikna etmedi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2025 20:28
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Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Mücadelenin 9. dakikasında Holse ile 1-0 öne geçen Samsunspor'un golü VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ekranlara gelen VAR görüntüsü sonrası Holse'nin omzunun ucuyla ofsayta düştüğü görülünce sosyal medya adeta yıkıldı.

Son dakika Galatasaray haberleri: Samsunspor'un Galatasaray karşısında 1-0 öne geçtiği gol, Holse'nin omzunun ucuyla ofsayta yakalandı. Mücadelenin VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski, golün çekilen çizgiler sonrası ofsayt olduğuna hükmetti.

MİLİMETRELİK OFSAYT KARARI

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Samsunspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Holse'nin milimetrik şekilde ofsayta düştüğü ekranlara geldi ve VAR kararıyla gol iptal edildi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ VAR

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Sosyal medyada taraftarlar, Samsunspor'un attığı golün geçerli olduğunu savunup, çekilen çizginin doğruluğunu tartışmaya başladı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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