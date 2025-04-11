Samsunspor'un Galatasaray'a atıp iptal edilen golü olay yarattı! Milimetrelik ofsayt kararı taraftarları ikna etmedi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Samsunspor'un Galatasaray karşısında 1-0 öne geçtiği gol, Holse'nin omzunun ucuyla ofsayta yakalandı. Mücadelenin VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski, golün çekilen çizgiler sonrası ofsayt olduğuna hükmetti.
Samsunspor'u 1-0 öne geçiren golü atan Holse'nin milimetrik şekilde ofsayta düştüğü ekranlara geldi ve VAR kararıyla gol iptal edildi.
Sosyal medyada taraftarlar, Samsunspor'un attığı golün geçerli olduğunu savunup, çekilen çizginin doğruluğunu tartışmaya başladı.
(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)
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