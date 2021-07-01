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Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

01.07.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçede doğal ürünlerle yöresel lezzetler sunan restoranı bulunan Nigar Kullukçu: - "Samsun, Sinop, Amasya ve ilçelerden insanlar geliyor, tadıyorlar ve bizi tercih ediyorlar. Yakakent mantısının her şeyi organik olduğu için coğrafi işaret ve patenti alındı"

VEYSEL ALTUN - Samsun mutfağının coğrafi işaret tescilli lezzeti "Yakakent mantısı", damak tadına önem verenlerin tercih ettiği yemekler arasında yer alıyor.

Samsun'un 15 coğrafi işaretli ürününden biri olan Yakakent mantısı, bükülme şekli ve ceviz ile servis edilmesiyle diğer mantılar arasında kendine ayrı bir yer ediniyor.

Yakakent Belediyesinin müracaatıyla Türk Patent ve Marka Kurumundan geçen yıl coğrafi işaret tescili alan Yakakent mantısı, kentin geleneksel lezzetleri arasında yer alıyor.

Un, tuz, yumurta ve su karışımıyla elde edilen mantı hamuru kadınlarca "beze" adı verilen parçalara ayrılarak bir süre dinlendiriliyor. Oklava ile açılarak yaprak haline getirilen hamur, daha sonra şeritler kesilip kare parçalar elde ediliyor.

Soğan, kıyma ve baharatlarla yoğrularak elde edilen karışım, parçaların içine konularak Yakakent mantısına özgü iki ucu birleştirilerek üçgen şeklinde kapatılıyor.

Hazırlanan mantı, kaynamış tuzlu suda haşlanıyor. Ardından müşterilerin zevkine göre sarımsaklı yoğurt ile domates soslu veya üzerine serpilen ceviz ve eritilmiş tereyağıyla servis ediliyor.

İlçede doğal ürünlerle yöresel lezzetler sunan restoranı bulunan Nigar Kullukçu, AA muhabirine, coğrafi işaret alındıktan sonra kendisinin de "Nigar abla mantısı" adıyla patent aldığını söyledi.

Yakakent mantısının uzun yıllar evlerde yapıldığını, hiçbir yerde satılmadığını anlatan Kullukçu, "Yakakent mantısı denilince, cevizli ve yoğurtlu olarak ayrılır. Çoğu yerde bilinmez cevizli mantı. 10 yıl Yakakent'te kıyafet işiyle uğraşırken birdenbire yemek sektöründe buldum kendimi." dedi.

Sektörde 10 yıldır hizmet sunduğunu belirten Kullukçu, "Çok memnunum yemek sektöründe olmaktan. Samsun, Sinop, Amasya ve ilçelerden insanlar geliyor, tadıyorlar ve bizi tercih ediyorlar. Yakakent mantısının her şeyi organik olduğu için coğrafi işaret ve patenti alındı." ifadesini kullandı.

İlçede müzik öğretmenliği yapan Cemil Ceylan da Yakakent mantısının diğer mantılardan farklı olduğunu vurgulayarak, henüz tatmamış olanlara mutlaka denemelerini tavsiye etti.

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

- İlçede doğal ürünlerle yöresel lezzetler sunan restoranı bulunan Nigar Kullukçu: - "Samsun, Sinop, Amasya ve ilçelerden insanlar geliyor, tadıyorlar ve bizi tercih ediyorlar. Yakakent mantısının her şeyi organik olduğu için coğrafi işaret ve patenti alı

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor

Samsun'un coğrafi işaret tescilli Yakakent mantısı, damakları şenlendiriyor
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