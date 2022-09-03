YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

03.09.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te pek çok teknolojik proje yer alırken Samsun'un coğrafi işaret almış yöresel lezzetleri de tanıtılıyor

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un coğrafi işaret almış yöresel lezzetleri, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, 30 Ağustos'ta ziyaretçilere kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ devam ediyor.

İnsansız hava araçlarından elektrikli otomobillere, yapay zekadan su altı sistemlerine pek çok yerli ve milli teknolojik projenin sergilendiği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalini dört günde binlerce kişi ziyaret etti.

Ziyaretçiler stantlarda teknolojik ürünleri incelerken oluşturulan alanda damak zevklerine göre satışa sunulan yiyeceklerin tadına bakıyor.

Samsun'un coğrafi işaret almış yöresel lezzetleri de etkinliğe katılanların ilgisini çekiyor.

Coğrafi işaretli Samsun simidi, Bafra nokulu, Terme ve Bafra pidesi, Çarşamba kıvratması, Yakakent mantısı ve Terme pirincinden yapılan pilav yöresel lezzetler olarak sunuluyor. Manda kaymaklı lokum da farklı bir lezzet olarak öne çıkıyor.

Bafra pidesi ve Bafra nokulu satışı yapan Koray Çatan, AA muhabirine, coğrafi işaret almış yöresel lezzetlerin tanıtımını yapmak istedikleri için festival alanında yer aldıklarını söyledi.

Samsun'un yöresel lezzetlerine ilginin fazla olduğunu belirten Çatan, "Yöresel lezzetlerimizin tanıtımını iyi şekilde yaparsak dünyadaki örneklerde de olduğu gibi hem ülkemiz hem de ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sağlamış oluruz. Ziyaretçiler, coğrafi işaret almış yöresel lezzetlerimizin tadına bakıyor. Kendine has çıtır lezzeti ve üzerine tereyağı sürülen pidemiz ile manda kaymaklı lokumlarımız büyük ilgi görüyor. Ziyaretçilere lezzetli tatlarımızı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bafra nokulu yapan Filiz Görgülü ise "Bafra nokulumuzun kendine özgü bir damak tadı var. Festivalde standımızı ziyaret eden ziyaretçilerimize ikram ediyoruz. Samsun simidi ve nokulu, pidesi bizim vazgeçilmezimiz." diye konuştu.

TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret edenler tattıkları yöresel ürünleri çok beğendiklerini dile getirdiler.

Samsun simidinin çok bilindiğini belirten ziyaretçiler, özellikle cevizli ve üzümlü olarak yapılan Bafra nokulunu çok beğendiklerini, her damak tadına uygun lezzetlerin olduğunu ifade ettiler.

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

- Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te pek çok teknolojik proje yer alırken Samsun'un coğrafi işaret almış yöresel lezzetleri de tanıtılıyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Samsun'un yöresel lezzetleri TEKNOFESTE, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Samsun Çarşamba Teknofest Coğrafi işaret Çarşamba kıvratması bafra pidesi manda kaymağı

Samsun Namaz Vakitleri 3 Eylül Cumartesi

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:39
İkindi
16:18
Akşam
19:13
Yatsı
20:37

Samsun Nöbetçi Eczaneler 3 Eylül Cumartesi

Cem Eczanesi
Ilkadim
Duygu Eczanesi
Ilkadim
Serap Eczanesi
Canik
Atakent Eczanesi
Atakum
Eylül Eczanesi
Atakum
Merkez Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İyiliğiniz için her ay 21 defa...

İyiliğiniz için her ay 21 defa...

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Mucizevi kurtuluş! 11 gün boyunca derin dondurucuda yaşam

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.