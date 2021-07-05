Sanat dünyasının acı kaybı! Usta müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

"Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Burası Huştur" ve "Köyümün Yağmurları" gibi şarkılar ile adından söz ettiren usta sanatçı İlyas Tetik, yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta Muazzez Ersoy ile yıllardır sahne aldığı müzisyen ile sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sahnelere çıkmayı özlediklerini dile getirmişti. Son kez sahne alamadan vefat eden İlyas Tetik'in haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Bu gönderiyi Instagram'da gör Muazzez Ersoy (@ersoymuazzez)'in paylaştığı bir gönderi

Usta müzisyen İlyas Tetik hayatını kaybetti

Yıllarca birçok müzisyen ile çalışan ve sahne alan usta müzisyen İlyas Tetik, 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

USTA MÜZİSYEN HAYATA VEDA ETTİ "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen parçalara imzasını atan müzisyenin vefat haberi sanat camiasını yasa boğdu..

BİRÇOK SANATÇI İLE ÇALIŞTI Ajda Pekkan, Müslüm Gürses, Sezen Aksu, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü isimin albüm çalışmalarına isim veren usta ismin geçtiğimiz haftaki görüntüleri yürek burktu.

SON GÖRÜNTLERİ ORTAYA ÇIKTI Geçtiğimiz hafta yıllardır sahne aldığı Muazzez Ersoy ile objektif karşısına geçen Tetik'in ortaya çıkan son görüntülerinde sahneye çıkma müjdesi vermişti.