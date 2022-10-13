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Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

13.10.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursalı müzikseverler için sahne aldı.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen konser öncesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan sanatçı, "Sarı Gelin", "Ben Seni Çok Sevdim", "Ben Varım" gibi eserleri hayranları ile birlikte söyledi.

Gecenin sonunda sanatçı Cem Adrian ve orkestrası sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

Sanatçı Cem Adrian Bursa'da konser verdi

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Cem Adrian

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