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  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

27.08.2022 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arnavutköy Bilişim Akademisini ziyaret etti.

Varank, Arnavutköy'de gerçekleştirdiği programlar kapsamında Bilişim Akademisi'nde öğrencilerle buluştu.

Ziyaretinde, robotik, bilim ve teknoloji, yazılım atölyesi ile metaverse sınıflarını gezerek, incelemelerde bulunan Bakan Varank, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Varank, öğrencilerle sohbet edip taleplerini de dinlediği ziyaretin ardından gençlerle bir araya geldi.

Bakan Varank'a ziyareti sırasında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı da eşlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Arnavutköy Bilişim Akademisine ziyaret

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sanayi ve teknoloji bakanı mustafa varank ziyaret

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