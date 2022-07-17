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Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

17.07.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sancaktepe'de, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe mevkisinden Ankara istikametine seyreden E.A.'nın kullandığı 33 UK 944 plakalı kamyon ile M.E. idaresindeki 35 CMU 12 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü M.E. ile aynı araçta bulunan H.E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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trafik kazası Sancaktepe

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