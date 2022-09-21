İBB tarafından yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki kazada yaşamını yitiren Düzgün ve Karacaoğlu'nun cenazeleri, akşam saatlerinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morgundan Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz