YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

21.09.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metro inşaatı şantiyesinde devrilen vinçte hayatını kaybeden Ahmet Düzgün ve Yunus Karacaoğlu'nun cenazeleri ailelerince teslim alındı.

İBB tarafından yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki kazada yaşamını yitiren Düzgün ve Karacaoğlu'nun cenazeleri, akşam saatlerinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morgundan Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Adli Tıp Kurumunda tamamlanan otopsilerin ardından Düzgün ve Karacaoğlu'nun cenazeleri ailelerine verildi.

Ahmet Düzgün'ün cenazesi evinde uğurlandıktan sonra ikindi namazına müteakip Tuzla'da defnedilecek.

Yunus Karacaoğlu'nun cenazenin ise İstanbul'da ikamet ettiği eve götürülmesinin ardından memleketi Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

Olayda ağır yaralanan işçilerden Ali Özkanlı'nın tedavisi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Adli Tıp Kurumu ibb morg

İstanbul Namaz Vakitleri 21 Eylül Çarşamba

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:12
Yatsı
20:32
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

4 aylık mucize! Enkazdan kurtarılmayı başardı

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Bir günde milyoner oldular! Gidişleri muhteşem oldu ama...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.