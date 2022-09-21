İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) metro inşaatı şantiyesinde devrilen vinçte hayatını kaybeden Ahmet Düzgün ve Yunus Karacaoğlu'nun cenazeleri ailelerince teslim alındı.
İBB tarafından yapılan Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesindeki kazada yaşamını yitiren Düzgün ve Karacaoğlu'nun cenazeleri, akşam saatlerinde Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morgundan Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Adli Tıp Kurumunda tamamlanan otopsilerin ardından Düzgün ve Karacaoğlu'nun cenazeleri ailelerine verildi.
Ahmet Düzgün'ün cenazesi evinde uğurlandıktan sonra ikindi namazına müteakip Tuzla'da defnedilecek.
Yunus Karacaoğlu'nun cenazenin ise İstanbul'da ikamet ettiği eve götürülmesinin ardından memleketi Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.
Olayda ağır yaralanan işçilerden Ali Özkanlı'nın tedavisi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
Sancaktepe'deki vinç kazasında hayatını kaybedenlerin cenazeleri teslim edildi
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