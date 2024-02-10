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  4. Sandalye fırlatıp, konseyi terk etmişti! Acun Ilıcalı olaylı Survivor konseyini ilk kez anlattı! 'Ekranda tamamını gösterseydik...'

Sandalye fırlatıp, konseyi terk etmişti! Acun Ilıcalı olaylı Survivor konseyini ilk kez anlattı! 'Ekranda tamamını gösterseydik...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 10:16 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmaya Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye fırlattığı ve konseyi terk ettiği anlar damga vurmuştu. Sosyal medyada viral haline gelen o anları Acun Ilıcalı ilk kez anlattı.

Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümünde yaşananlar uzun süre konuşuldu. Acun Ilıcalı'yı ilk kez böyle görenler çok şaşırdı.

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NEDEN BU KADAR SİNİRLENDİĞİNİ ANLATTI

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diyerek bağırıp sandalye devirmişti.
Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel teması sonrası bu kadar sinirlenen Acun Ilıcalı konseyi de yarıda kesmişti.
Acun Ilıcalı, Berfu ve Eser Yenenler'in sunduğu 'Cevap Ver Türkiye' programına konuk oldu.
Canlı yayında olaylı Survivor gecesini anlatan Ilıcalı neye bu kadar çok sinirlendiğini de açık açık ifade etti.
Ilıcalı, Berfu Yenenler'in 'Ne istiyorlarmış Acun abi tam olarak?' sorusuna şöyle yanıt verdi:
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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