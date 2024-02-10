Sandalye fırlatıp, konseyi terk etmişti! Acun Ilıcalı olaylı Survivor konseyini ilk kez anlattı! 'Ekranda tamamını gösterseydik...'

Survivor All Star 2024'te tansiyon hiç düşmüyor. Her bölümü büyük yankı uyandıran yarışmanın son bölümünde yaşananlar uzun süre konuşuldu. Acun Ilıcalı'yı ilk kez böyle görenler çok şaşırdı.



NEDEN BU KADAR SİNİRLENDİĞİNİ ANLATTI

Yarışmacılara sinirlenen Acun Ilıcalı "Siz ne istiyorsunuz. Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diyerek bağırıp sandalye devirmişti.

Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel teması sonrası bu kadar sinirlenen Acun Ilıcalı konseyi de yarıda kesmişti.

Acun Ilıcalı, Berfu ve Eser Yenenler'in sunduğu 'Cevap Ver Türkiye' programına konuk oldu.

Canlı yayında olaylı Survivor gecesini anlatan Ilıcalı neye bu kadar çok sinirlendiğini de açık açık ifade etti.