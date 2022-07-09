Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Kurban Bayramı namazı kılındı

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kıldı.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti.

Camide yer bulamayan vatandaşlar ise avluda namaz kıldı.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan. Dergah Camisi'nde namazını eda ettikten sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Namaz sonrası ise vatandaşlara şeker ve kolonya ikram edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi’nde bir araya gelen vatandaşlar, bayram namazını kıldı.

Namazın ardından bayramlaşan vatandaşlar, yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için mezarlıklara giderek dua etti.

- Malatya

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'ndaki cami, Kurban Bayramı dolayısıyla dolup taştı.

Camiye sığmayan vatandaşlar avluda bayram namazı kıldı.

Namazın ardından mezarlık görevlileri tarafından vatandaşlara lokum ve gül suyu ikram edildi.

Daha sonra kabir ve şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Darende ilçesinde ise "Somuncu Baba" adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli hazretlerinin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar, camiyi doldurdu.

Bayram namazında okunan hutbede, Kurban'ın önemi, kardeşlik ve paylaşma vurgusu yapılırken, tüm İslam alemi için dua edildi.

Namazın ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Tekbir ve salavatla yapılan ziyarete, cemaat yoğun ilgi gösterdi.

Bayram namazı ve Sakal-ı Şerif ziyaretinin ardından vatandaşlar birbirleriyle bayramlaşarak, külliye içerisindeki Somuncu Baba ve Hulusi Efendi'nin kabirlerinde dua etti.

Çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişinin de katıldığı namazda, vatandaşlara Hulusi Efendi Vakfı tarafından yemek ikram edildi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi'nde vatandaşlar sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı, dua etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve beraberindekiler namazın ardından bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk oluştu.

- Adıyaman

Çok sayıda Adıyamanlı, bayram namazı için tarihi Ulu Camisi'ne geldi.

İl Müftüsü Mehmet Taştan, namaz öncesi verdiği vaazda, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verdi.

Vaazın ardından saf tutan vatandaşlar, bayram namazı kıldı, dua etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve İl Müftüsü Taştan, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kentteki diğer camilerde de bayram namazı dolayısıyla yoğunluk yaşandı.