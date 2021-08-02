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Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

02.08.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa Fıstıkçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Durmaz: - "Fiyatlar şu anda boz fıstık 25 lira civarında. Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini düşünüyoruz" - Fıstık işlerinden Çiftçi Recep Taş: - "Sıcak olmasına rağmen mecburen çalışıyoruz ve baklavalar için fıstıkları yetiştirmeye çalışıyoruz"

YASİN DİKME - Türkiye'de fıstık üretiminde önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz Antep fıstığının hasadı başladı.

Türkiye'deki fıstık üretiminde 20 milyon 335 bin fıstık ağacıyla önemli bir yere sahip Şanlıurfa'da üreticileri hasat heyecanı sardı.

Havaların sıcak olması nedeniyle sabahın erken saatlerinde fıstıkları toplayan işçiler, salkımları ağaçlardan aldıktan sonra mahsulden az olgunlaşmış, olgunlaşmış ve boş taneleri ayıklıyor. Ağaç altına serilen bezlerin üzerinde ayıklanan fıstıklar, traktör kasalarına yükleniliyor.

Normal Antep fıstığına göre hasadı bir ay önce yapılan yağlı ve yeşil renkte olan boz fıstık, baklava, çikolata, hamurlu tatlı ve yemeklerde kullanılıyor.

Şanlıurfa Fıstıkçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Durmaz, AA muhabirine, kuraklığın meydana getirdiği nedenlerden rekoltede yaklaşık yüzde 50 kayıp beklediklerini söyledi.

Bu yıl fıstık fiyatlarında artış beklediklerini ifade eden Durmaz, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yağışlar ve verim yılı olması nedeniyle verim çok iyiydi. Geçen yıl Şanlıurfa'da 30 bin ton üzerinde bin kuru fıstık üretimi yapıldı. Bu yıl bu rakamın altına düşeceğini bekliyoruz. Çiftçilerimiz su altı dediğimiz boz fıstık hasadı yapmaya başladı. Fiyatlar şu anda boz fıstık 25 lira civarında. Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Kavruk dediğimiz fıstık fiyatları ise 70 liranın üstünde. Geçen yıldan kalan kuru fıstığımızda 50 lira civarında. Gelecek günlerde fıstık hasadının tam başlamasıyla fiyatların biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Fıstık ülkemiz için katma değeri yüksek bir ürün. Üreticiler olarak fıstıkta destekleme olmasını istiyoruz. Destekle olduğu zaman üretimi daha da cazip hale gelip üretim artacaktır."

- Fıstık üretiminin yüzde 42'si Şanlıurfa'da

Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu da Türkiye'de yetişen fıstığın yüzde 42'sinin Şanlıurfa'da üretildiğini belirtti.

Bu yıl fıstık rekoltesinde ciddi düşüş beklediklerini ifade eden Eyyüpoğlu, "Bu yıl Türkiye'nin büyük bir bölüme kuraktan etkilendi. Bölgemizde kuraklık nedeniyle tarım alanında ciddi zarar meydana geldi. Şu anda çiftçilerimiz fıstık hasadına başladı. Bu yıl rekoltemiz çok düşük olacak. Rekoltede yüzde 40 düşüş bekliyoruz. Bununla birlikte fiyatlar yükseldi. Salgından dolayı geçen yıl ihraç fazla yapılmadı. Bu yıl ihraç başladı. Bununla birlikte fiyatların yükseleceğine inanıyorum." dedi.

Fıstık tüccarı Mehmet Akrep de yaklaşık 20 yıldır fıstık işiyle uğraştığını söyledi.

Kuraklığın ciddi anlamda verimi etkilediğini belirten Akrep, "Bu sezon kuraklık dolayısıyla da mahsulde verim yok. Şimdilik baklavalık fıstık topluyoruz. Burada topladığımız fıstıkları şire pazarına götürüp baklavacılara satıyoruz. " diye konuştu.

Fıstık işlerinden Çiftçi Recep Taş ise sabah erken saatlerden itibaren fıstık topladıklarını aktararak "Elimizden geldiği kadar ağaçların dallarına zarar vermeden toplamaya çalışıyoruz. Bu yıl geçen yıla oranla verim az. Sıcak olmasına rağmen mecburen çalışıyoruz ve baklavalar için fıstıkları yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

- Şanlıurfa Fıstıkçılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Durmaz: - "Fiyatlar şu anda boz fıstık 25 lira civarında. Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da yükseleceğini düşünüyoruz" - Fıstık işlerinden Çiftçi Recep Taş: - "Sıcak olmasına rağmen mecbur

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı

Şanlıurfa'da baklavada kullanılan boz fıstık hasadı başladı
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