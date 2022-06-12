İhbar üzerine bölgeye, Şanlıurfa ve Mardin'den çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren biyokütle enerji santralinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şanlıurfa'da biyokütle enerji santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor

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